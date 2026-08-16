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Mieszkania w górach na sprzedaż w Fuengirola, Hiszpania

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56 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 9
Funkcjonalne Nieruchomości 150 m od Plaży w Centrum Fuengirola Inwestycja ta zlokalizowana j…
$603,823
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Fuengirola Fuengirola to jedno z najbardziej pożądan…
$1,14M
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Niesamowite mieszkanie na parterze z bujnym prywatnym ogrodem i basenem, położone w ekskluzy…
$947,776
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2
Atrakcyjne, luksusowe mieszkanie na środkowym piętrze z basenem i siłownią społeczną, położo…
$504,294
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 4
Wysokiej Jakości Apartamenty w Popularnej Dzielnicy Mieszkalnej w Fuengirola Projekt ten zlo…
$796,867
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Fuengirola Fuengirola to jedno z najbardziej pożądan…
$752,393
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TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 4/4
Nowoczesny penthouse wysokiej klasy z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i wspaniałym…
$1,49M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 4
Wysokiej Jakości Apartamenty w Popularnej Dzielnicy Mieszkalnej w Fuengirola Projekt ten zlo…
$421,267
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w Kompleksie z Widokiem na Morze w Fuengiroli Apartamenty znajdują się w mieście…
$1,24M
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 111 m²
Nowoczesne luksusowe mieszkanie na parterze z basenem i w pełni wyposażoną siłownią, położon…
$627,435
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Liczba kondygnacji 9
Funkcjonalne Nieruchomości 150 m od Plaży w Centrum Fuengirola Inwestycja ta zlokalizowana j…
$697,880
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z widokiem na morze w Fuengirola Fuengirola, kurort i drugi dom na wybrzeżu Cost…
$951,901
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Nieruchomości w Stylu Śródziemnomorskim w Sercu Fuengiroli Fuengirola to jeden z najbardziej…
$642,886
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartament w Kompleksie z Bogatym Wyposażeniem w Prestiżowej Lokalizacji w Fuengirola Málaga…
$723,998
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Nieruchomości w Stylu Śródziemnomorskim w Sercu Fuengiroli Fuengirola to jeden z najbardziej…
$799,325
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 246 m²
Piętro 5/5
Imponujący penthouse z dużym tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na morze położony blisko…
$1,96M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Kompleksie w El Higueron Fuengirola Nowy kom…
$1,39M
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Penthouse 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 5/5
Ogromny, luksusowy penthouse z basenem i wspólną siłownią, otoczony butikami, piekarniami i …
$1,26M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 3
Ekskluzywny penthouse z dużym tarasem z prywatnym basenem i widokiem na morze w ośrodku z el…
$2,11M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Fuengirola Fuengirola to jedno z najbardziej pożądan…
$1,21M
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Fuengirola Fuengirola to jedno z najbardziej pożądan…
$620,638
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowe Apartamenty z 2 Sypialniami w Fuengirola Los Pacos w Maladze Zupełnie nowe apartamenty …
$426,521
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Domy z Widokiem na Morze Zlokalizowane Blisko Plaży w Fuengiroli Położone między Benalmádeną…
$523,031
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 3/3
Wysokiej klasy duży penthouse z tarasem, niesamowitym widokiem na morze i basenem społecznoś…
$920,133
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Kompleksie w El Higueron Fuengirola Nowy kom…
$1,01M
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/3
Wysokiej klasy apartament na parterze z dużym tarasem w ogrodzie i pięknym widokiem na morze…
$836,168
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Nowoczesne miejskie mieszkanie na parterze z pięknym ogrodem, wyrafinowaną siłownią, basenem…
$416,335
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Kompleksie w El Higueron Fuengirola Nowy kom…
$1,36M
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z widokiem na morze w Fuengirola Fuengirola, kurort i drugi dom na wybrzeżu Cost…
$791,813
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Domy z Widokiem na Morze Zlokalizowane Blisko Plaży w Fuengiroli Położone między Benalmádeną…
$867,835
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