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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Estepona, Hiszpania

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82 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Ekstrawagancki apartament na parterze w pobliżu morza z prywatnym ogrodem, wspólnymi basenam…
$541,390
VAT
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Mieszkanie 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Imponujące, gotowe mieszkanie na parterze z prywatnym tarasem, pięknym ogrodem i basenem, po…
$630,993
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 1 pokój w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Estepona, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Przytulne mieszkanie zaprojektowane z dostępem do siłowni, wykwintnym salonem społecznym i u…
$248,841
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Eleganckie, gotowe mieszkanie na parterze z prywatnym tarasem, zagospodarowanym ogrodem i ek…
$557,104
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/3
Wspaniały apartament z tarasem w pobliżu plaży w ekskluzywnym osiedlu oferującym spa, baseny…
$521,378
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 4/4
Piękne penthouse z w pełni wyposażoną kuchnią, przytulnym tarasem, basenem wspólnym na taras…
$663,067
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/3
Duży, 2-pokojowy apartament z widokiem na plażę, na drugim piętrze, z zachwycającym widokiem…
$489,557
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/2
Luksusowy penthouse z niesamowitym widokiem na morze, tarasem relaksacyjnym na dachu, siłown…
$453,423
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/3
Luksusowe, atrakcyjne mieszkanie na środkowym piętrze z widokiem na morze i góry oraz basene…
$820,176
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 1
Wysokiej klasy apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, spa i wspaniałym widokie…
$1,50M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Piętro 3/3
Ekskluzywny, elegancki penthouse z widokiem na morze i góry, zapierający dech w piersiach ta…
$963,958
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe mieszkanie na parterze z pięknym prywatnym podwórkiem, wykwintnym salonem towarzys…
$610,446
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/3
Piękne mieszkanie na środkowym piętrze z parkingiem garażowym, prywatnym magazynem i basenem…
$371,423
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 2/4
Niesamowity penthouse na plaży z dużym tarasem i widokiem na morze, położony w ekskluzywnym …
$526,492
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/4
Atrakcyjne mieszkanie na środkowym piętrze z w pełni wyposażoną kuchnią, przytulnym tarasem …
$555,205
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1
Niesamowite, przytulne mieszkanie z prywatnym tarasem, dostępem do siłowni, basenami krytymi…
$457,593
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/2
Elegancki apartament na środkowym piętrze z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze,…
$352,275
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie mieszkanie golfowe na parterze z dużym tarasem ogrodowym i basenem społecznościow…
$423,722
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 2/2
Dwupoziomowy penthouse typu superior z prywatnym basenem, spa i wspaniałym widokiem na morze…
$2,09M
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1
Fantastyczne, nowo wybudowane mieszkanie z widokiem na góry, urokliwy taras i dostęp do base…
$519,573
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse z basenem wspólnym, dużym tarasem na dachu i panoramicznym widokiem na m…
$1,34M
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 460 m²
Piętro 1/4
Ekskluzywny apartament Keyready z ekskluzywnym designem, prywatnym basenem, spa i niesamowit…
$4,78M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 1/3
Zachęcające mieszkanie na parterze z pięknym dziedzińcem, basenami solnymi, siłownią i klube…
$403,932
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowity, piękny apartament na parterze z widokiem na morze i góry oraz basenem, położony…
$682,866
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
Piętro 3
Atrakcyjny penthouse z dużym tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na morze, położony w l…
$867,731
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Piętro 2/2
Oszałamiający, nowoczesny penthouse z widokiem na morze i góry, basenem i przepięknym tarase…
$1,11M
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 211 m²
Wysokiej klasy apartament Keyready z ekskluzywnym wystrojem, prywatnym basenem, spa i niesam…
$2,70M
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1
Niesamowity apartament z tarasem w luksusowym kompleksie mieszkaniowym oferującym spa, wspól…
$633,794
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Piętro 2
Luksusowy, przestronny penthouse z zachwycającym widokiem na morze, basenem i tarasem na dac…
$1,37M
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1
Niesamowity apartament na plaży z dużym tarasem położony w doskonałej rezydencji w pobliżu m…
$468,537
VAT
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