Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. El Puerto de Santa Maria
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w El Puerto de Santa Maria, Hiszpania

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w El Puerto de Santa Maria, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
El Puerto de Santa Maria, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/2
Cielos to wyjątkowa kolekcja 15 designerskich apartamentów, mieszających 19-wieczny tradycyj…
$421,979
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się