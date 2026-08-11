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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w el Campello, Hiszpania

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5 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim z 2 i 3 Sypialniami, Blisko Morza w El Campello w Alic…
$613,845
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim z 2 i 3 Sypialniami, Blisko Morza w El Campello w Alic…
$481,897
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Penthouse 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim z 2 i 3 Sypialniami, Blisko Morza w El Campello w Alic…
$688,425
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Penthouse 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim z 2 i 3 Sypialniami, Blisko Morza w El Campello w Alic…
$527,792
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/5
Fantastyczny apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i wspaniałym…
$367,552
VAT
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