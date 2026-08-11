Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. el Campello
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w el Campello, Hiszpania

;
penthouse’y
7
2 pokojowe
17
3 pokojowe
27
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
This complex is located in a fantastic urbanization with the pool, garden, and relaxation sp…
$263,774
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/5
Fantastyczny apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i wspaniałym…
$367,552
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się