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Apartamenty wielopoziomowe z basenem na sprzedaż w Vega Baja del Segura, Hiszpania

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Dolores, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Dolores, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 2
Urokliwe mieszkanie na parterze z małym prywatnym ogrodem, tarasem, basenem i parkingiem, po…
$321,285
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Vega Baja del Segura, Hiszpania

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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