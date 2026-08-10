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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w el Baix Maestrat, Hiszpania

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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Alcala de Xivert, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alcala de Xivert, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 194 m²
Położony w cichym narożniku południowej Alcossebra, ten kompleks mieszkalny oferuje harmonij…
$460,627
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Mieszkanie 3 pokoi w Alcala de Xivert, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alcala de Xivert, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 194 m²
Położony w cichym narożniku południowej Alcossebra, ten kompleks mieszkalny oferuje harmonij…
$460,117
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Parametry nieruchomości w el Baix Maestrat, Hiszpania

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