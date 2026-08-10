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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Cullera, Hiszpania

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9 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/5
Kod.Nowoczesny dwupokojowy apartament z przestronnym balkonem w kompleksie NŘA Cullera w bud…
$294,866
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Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 5/5
Kod 20260724103348Studio apartament z przestronnym balkonem na górnym piętrze mieszkalnym no…
$239,281
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/5
Kod 20260724095904Jasny apartament z dwoma sypialniami z oddzielną sypialnią i dwoma balkona…
$294,139
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Agencja
Dmd consulting
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/5
Kod 20260724101724Funkcjonalny apartament typu studio z przestronnym balkonem w nowym komple…
$222,328
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/5
Kod 20260724101229Dwupokojowe mieszkanie z oddzielną sypialnią i przestronnym balkonem w kom…
$303,755
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/5
Kod 20260724100735Przestronny dwupokojowy apartament z dwoma sypialniami i dwoma balkonami w…
$384,538
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 4/5
Kod 20260724102046Nowoczesny dwupokojowy apartament z oddzielną sypialnią i dwoma balkonami …
$312,065
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4/5
Kod 20260724102903Nowoczesne studio z przestronnym balkonem w kompleksie NīA Cullera w budow…
$228,977
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/5
Kod 20260724102440Przestronny apartament z trzema sypialniami z dwoma oddzielnymi sypialniam…
$396,036
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Agencja
Dmd consulting
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