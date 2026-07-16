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Apartamenty wielopoziomowe z tarasem na sprzedaż w Costa del Sol, Hiszpania

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 257 m²
Piętro 1/2
Zachęcające mieszkanie na środkowym piętrze z dużym tarasem, basenem, siłownią i spa z panor…
$655,236
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Costa del Sol, Hiszpania

z Ogród
z Widok na morze
z Basen
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