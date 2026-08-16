Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Wspólnota Madrytu
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Wspólnota Madrytu, Hiszpania

;
nieruchomości komercyjne
53
restauracje
9
hotele
6
sklepy
11
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 181 m² w Madryt, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 181 m²
Madryt, Hiszpania
Powierzchnia 181 m²
Na sprzedanym rogu lokal handlowy z najemcą w szanowanym obszarze Madrytu.Środowisko:gęsto z…
$1,60M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się