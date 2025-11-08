Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Comarca de Valencia
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Comarca de Valencia, Hiszpania

nieruchomości komercyjne
17
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES w el Castellar lOliveral, Hiszpania
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES
el Castellar lOliveral, Hiszpania
Powierzchnia 1 358 m²
UNIQUE INVESTMENT IN SPAIN: CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES Price: €2,300,000 + …
$2,68M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się