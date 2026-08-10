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Wille z basenem na sprzedaż w Calp, Hiszpania

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa kamienica z prywatnym tarasem na dachu, garażem, basenem komunalnym i boiskiem spo…
$533,543
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Ekskluzywna willa w dzielnicy premium w pobliżu plaży z prywatnym basenem, dużym tarasem i z…
$1,01M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Realting.com
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