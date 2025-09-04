Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Calp
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Ogród

Domy Szeregowe z ogrodem w Calp, Hiszpania

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec w Calp, Hiszpania
Szeregowiec
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piękna, półoddzielna willa w pobliżu centrum Calpe, z widokiem na Peñon Ifach i przez cały d…
$395,718
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NOTAR
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się