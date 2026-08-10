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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Calp, Hiszpania

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6 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami Zlokalizowane przy Wybrzeżu w Calpe Położone w Calpe, w pre…
$1,28M
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 102 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Przestronnymi Tarasami w Calpe, w Pobliżu Las Salinas A…
$796,716
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Penthouse 5 pokojów w Calp, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 272 m²
Piętro 16/16
Olśniewający penthouse na plaży z prywatnym basenem, tarasem na dachu, siłownią, podgrzewany…
$1,93M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 316 m²
Piętro 12/12
Apartamenty Nadmorskie w Popularnej Okolicy Costa Blanca w Calpe Zlokalizowane w urokliwym m…
$1,06M
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
Piętro 18/19
Apartamenty przy Plaży w Calpe, Alicante, Costa Blanca Luksusowe apartamenty znajdują się w …
$1,88M
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Luksusowe Apartamenty 1-, 2- i 3-Pokojowe z Widokiem na Morze w Calpe przy Plaży La Fossa Po…
$1,52M
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