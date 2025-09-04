Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse z garażem na Sprzedaż w Calp, Hiszpania

2 obiekty total found
Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 303 m²
Marzenie o życiu nad morzem spełnia się w tym ekskluzywnym apartamencie nad morzem w Calpe. …
$801,911
Agencja
NOTAR
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Penthouse w Calp, Hiszpania
Penthouse
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 278 m²
Discover this exclusive apartment building strategically located on the prestigious Levante …
$929,937
Agencja
NOTAR
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
