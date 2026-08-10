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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Calp, Hiszpania

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penthouse’y
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12 obiektów total found
Mieszkanie w Calp, Hiszpania
Mieszkanie
Calp, Hiszpania
Odkryj uosobienie wybrzeża mieszkającego z tym wyjątkowym nieruchomościami położonymi w komp…
$653,791
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Mieszkanie 5 pokojów w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/16
Luksusowe apartamenty na plaży z dużym tarasem z widokiem na morze, zlokalizowane w miejskim…
$878,427
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Calp, Hiszpania
Mieszkanie
Calp, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Odkryj dwa lub trzypokojowe mieszkania zagnieżdżone w Calpe, Alicante, przybrzeżny klejnot z…
$449,048
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Mieszkanie w Calp, Hiszpania
Mieszkanie
Calp, Hiszpania
Powierzchnia 107 m²
Casamayor prezentuje: Calpe, luksus i wyłączność wobec Morza Śródziemnego W Casamayor z dum…
$973,116
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 7
Wspaniały apartament w pobliżu plaży z tarasem, wspaniałymi widokami na morze i wieloma pier…
$514,360
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 5 pokojów w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 4/16
Luksusowe apartamenty z niesamowitym widokiem na morze położone w elitarnym ośrodku z wellne…
$695,249
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Calp, Hiszpania
Mieszkanie
Calp, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
$449,048
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Mieszkanie w Calp, Hiszpania
Mieszkanie
Calp, Hiszpania
Odkryj najlepsze z Kustenleben z tego domu nieruchomości znajduje się w kompleksie mieszkaln…
$653,791
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Penthouse 5 pokojów w Calp, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 272 m²
Piętro 16/16
Olśniewający penthouse na plaży z prywatnym basenem, tarasem na dachu, siłownią, podgrzewany…
$1,93M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 3/13
Genialny apartament na środkowym piętrze na plaży ze wspólnym basenem, dużym tarasem i niesa…
$573,173
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1
Niesamowity apartament na środkowym piętrze z basenem, dużym tarasem i niesamowitym widokiem…
$493,384
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 6
Fantastyczne mieszkanie z tarasem z widokiem na morze, azylem spa, kortem do paddle, nowocze…
$801,299
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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