  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Callosa de Segura
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Callosa de Segura, Hiszpania

1 obiekt total found
Mieszkanie 18 pokojów w Callosa de Segura, Hiszpania
Mieszkanie 18 pokojów
Callosa de Segura, Hiszpania
Pokoje 18
Sypialnie 12
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 4
W sercu Callosa de Segura, małego miasta śródlądowego liczącego 20 000 mieszkańców, wznosi s…
$1,28M
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
