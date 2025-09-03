Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Bay of Cádiz
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Bay of Cadiz, Hiszpania

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Kadyks, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Kadyks, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Ta olśniewająca willa znajduje się w ekskluzywnej gminie San Roque, Cadiz, w prestiżowej spo…
$10,27M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bay of Cadiz, Hiszpania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się