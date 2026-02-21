Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Bay of Cádiz
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Bay of Cadiz, Hiszpania

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w El Puerto de Santa Maria, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
El Puerto de Santa Maria, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/2
Cielos to wyjątkowa kolekcja 15 designerskich apartamentów, mieszających 19-wieczny tradycyj…
$422,341
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
