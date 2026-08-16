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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bay of Cadiz, Hiszpania

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Kadyks
3
5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kadyks, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Kadyks, Hiszpania
Sypialnie 2
Stunning top floor corner apartment located in the popular urbanization of Las Violetas. T…
$211,612
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Dom 6 pokojów w Kadyks, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Kadyks, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Ta olśniewająca willa znajduje się w ekskluzywnej gminie San Roque, Cadiz, w prestiżowej spo…
$10,27M
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Mieszkanie 3 pokoi w Puerto Real, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Puerto Real, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Fully reformed, completely furnished, even appliances and with the community paid all year. …
$162,713
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Mieszkanie 2 pokoi w Kadyks, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Kadyks, Hiszpania
Sypialnie 2
Oszałamiający narożny apartament na najwyższym piętrze, położony w popularnej urbanizacji La…
$208,563
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Mieszkanie 3 pokoi w Puerto Real, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Puerto Real, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Całkowicie odnowiony dom, bardzo jasny i przytulny. 2 ° podłoga bez windy. Znajduje się w sp…
$155,119
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Typy nieruchomości w Bay of Cadiz.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Bay of Cadiz, Hiszpania

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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