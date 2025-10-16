Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Barcelones
  4. Komercyjne
  5. Dochodowa nieruchomość

Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Barcelones, Hiszpania

nieruchomości komercyjne
199
restauracje
19
pomieszczenia biurowe
4
sklepy
10
Dochodowa nieruchomość
Wyczyść
1 obiekt total found
Residential Building in Barcelona (Gothic Quarter)! w Barcelona, Hiszpania
Residential Building in Barcelona (Gothic Quarter)!
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 19
Powierzchnia 1 788 m²
For Sale — Residential Building in Barcelona (Gothic Quarter) A unique opportunity to acq…
$7,62M
