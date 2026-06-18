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Wille nad morzem na sprzedaż w Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Hiszpania

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1 obiekt total found
Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
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Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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