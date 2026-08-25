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Wille z basenem na sprzedaż w Arona, Hiszpania

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4 obiekty total found
Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Trzypiętrowa modna willa na sprzedaż w Los Christianos.  Całkowita powierzchnia wynosi 335 m…
$670 615
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Willa w El Bebedero, Hiszpania
Willa
El Bebedero, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż znajduje się luksusowa willa z widokiem na ocean i wulkan Teide położony w połud…
$583 143
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 253 m²
W sprzedaży znajduje się oddzielna willa położona w dzielnicy Valle San Lorenzo, gmina Arona…
$688 109
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 545 m²
Nowoczesny narożna willa znajduje się w jednej z najlepszych rezydencji miasta Los Cristiano…
$1,03M
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