  2. Hiszpania
  3. Arona
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Arona, Hiszpania

wille
10
bungalow
4
szeregowcy
17
bliźniaki
13
9 obiektów total found
Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 545 m²
Nowoczesny narożna willa znajduje się w jednej z najlepszych rezydencji miasta Los Cristiano…
$1,02M
Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż trzypiętrowa kamienica położona w El Camison, na granicy miast Los Cristianos i …
$524,136
Bungalow w Palm Mar Arona, Hiszpania
Bungalow
Palm Mar Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż bungalow o powierzchni 75 m2, położony na działce 300 m2. Położony w Palm Mar, 5…
$559,078
Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż narożnik trzypiętrowy kamienica o powierzchni 135 m ². Położony w El Camison, na…
$464,734
Bliźniak 2 pokoi w Arona, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
Na sprzedaż znajduje się duplex położony w Castle Harbor. Duplex składa się z: 2 sypialni, 2…
$220,137
Willa w El Bebedero, Hiszpania
Willa
El Bebedero, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż znajduje się luksusowa willa z widokiem na ocean i wulkan Teide położony w połud…
$582,373
Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 253 m²
W sprzedaży znajduje się oddzielna willa położona w dzielnicy Valle San Lorenzo, gmina Arona…
$687,200
Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Townhouse na sprzedaż w nowo wybudowanym elitarnym kompleksie mieszkalnym PortoNovo w centru…
$634,787
Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Trzypiętrowa modna willa na sprzedaż w Los Christianos.  Całkowita powierzchnia wynosi 335 m…
$669,729
