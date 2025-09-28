Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Area Metropolitana de Murcia
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na góry

Wille w górach na sprzedaż w Area Metropolitana de Murcia, Hiszpania

Murcia
108
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Murcia, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 282 m²
Ekskluzywnie Zaprojektowane Wille z 2, 3, 4 Sypialniami i Wspaniałymi Widokami na Przyrodę w…
$563,892
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Area Metropolitana de Murcia, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się