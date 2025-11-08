Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse na Sprzedaż w Area Metropolitana de Murcia, Hiszpania

2 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Murcia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Domy z 2 i 3 Sypialniami oraz Basenem w Murcji Te domy znajdują się w spokojnej, mieszkalnej…
$293,277
Penthouse 4 pokoi w Murcia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Domy z 2 i 3 Sypialniami oraz Basenem w Murcji Te domy znajdują się w spokojnej, mieszkalnej…
$351,932
Parametry nieruchomości w Area Metropolitana de Murcia, Hiszpania

Tanie
Luksusowe
