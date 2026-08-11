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Wille na sprzedaż w Anoia, Hiszpania

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41 obiekt total found
Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 349 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy unikalną willę narożną wybudowaną w 1996 roku w prestiżowej d…
$1,37M
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Opis przedmiotu: W samym sercu malowniczego San Javier znajdziesz projekt mieszkalny składaj…
$398,464
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Opis przedmiotu: Ten wyjątkowy dom o łącznej powierzchni 360 m2 (255 m2 powierzchni mieszkal…
$846,022
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Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 234 m²
Opis przedmiotu: Prezentujemy jeden z ostatnich dostępnych domów tego prestiżowego projektu.…
$710,156
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Opis przedmiotu: W uroczym mieście Orihuela otwiera się wyjątkowa okazja, aby nabyć dom, któ…
$319,684
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Opis przedmiotu: W zamkniętym i kontrolowanym przez bezpieczeństwo obszarze w Roldán w pobli…
$449,842
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 242 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Orihuela, te ekskluzywne wille oferują doskonałe…
$1,14M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: W samym sercu hiszpańskiego miasta Roldán jest ekskluzywny kompleks luksuso…
$362,956
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny czteropokojowy bungalow o łącznej powierz…
$407,027
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Opis przedmiotu: Położony w wyłącznej okolicy Los Guardianes, ten kompleks mieszkalny oferuj…
$398,464
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 102 m²
Opis przedmiotu: W samym sercu Costa Cálida, w spokojnej i prestiżowej okolicy Los Alcázares…
$560,018
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Opis przedmiotu: W atrakcyjnej lokalizacji Los Alcázares w regionie Murcia powstaje projekt …
$640,967
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Benijófar, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny o…
$530,904
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Opis przedmiotu: Wprowadzenie ekskluzywnej kolekcji 49 domów jednorodzinnych w Algorfie, łąc…
$456,692
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Algorfa, ta ekskluzywna kolekcja 49 domów jednor…
$542,322
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Algorfa, ta ekskluzywna kolekcja 49 domów jednor…
$542,322
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy ten uroczy, tradycyjny hiszpański dom w idealnym miejscu, zal…
$348,228
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Opis przedmiotu: Na południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, w popularnym kurorcie Los Alcáz…
$366,495
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy ekskluzywny kompleks nowoczesnych willi w popularnej okolicy …
$534,330
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 293 m²
Opis przedmiotu:
$985,313
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Opis przedmiotu: Na Costa Cálida, w cichej i południowej części Los Alcázares, powstaje nowy…
$685,609
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 275 m²
Opis przedmiotu: Położony w wyłącznej okolicy Dehesa de Campoamor, wille te oferują doskonał…
$1,77M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Opis przedmiotu: W malowniczym mieście Benijófar, ten ekskluzywny dom jednoosobowy łączy pra…
$490,373
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Opis przedmiotu: Na południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, w regionie Murcia, zbudowany je…
$746,006
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Opis przedmiotu: Prezentujemy jeden z ostatnich dostępnych domów tego prestiżowego projektu.…
$538,896
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Opis terenu: W popularnej okolicy Orihuela Costa, mały kompleks mieszkalny zaledwie 13 kamie…
$388,188
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu wyjątkowy projekt niezależnej nowoczesnej willi, któr…
$442,991
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 308 m²
Opis przedmiotu: Prezentujemy jeden z ostatnich dostępnych domów tego prestiżowego projektu.…
$835,746
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Opis terenu: W spokojnej i dobrze rozwiniętej okolicy San Javier, ekskluzywny kompleks miesz…
$422,326
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 308 m²
Opis przedmiotu: Prezentujemy jeden z ostatnich dostępnych domów tego prestiżowego projektu.…
$778,660
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Parametry nieruchomości w Anoia, Hiszpania

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