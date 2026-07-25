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Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Alto Guadalentin, Hiszpania

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Aguilas
152
Lorca
3
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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnie, 2 łazienkiPowierzchnia wybudowana: 64 m2Powierzchnia użytkowa: 54 m2Taras: 24 m…
$335,837
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Typy nieruchomości w Alto Guadalentin.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Alto Guadalentin, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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