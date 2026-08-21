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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Altea, Hiszpania

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1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 342 m²
Piętro 4/4
Gotowy do zamieszkania, luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i zac…
$2,43M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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