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Domy w górach na sprzedaż w Altea, Hiszpania

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wille
110
4 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna, luksusowa willa superior z dużymi tarasami i imponującym widokiem na morze, poł…
$2,45M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 405 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa z prywatnym basenem. duży ogród, duże tarasy położone w strefie premium z ni…
$3,11M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 9 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 1
Duża, umeblowana willa Keyready z niesamowitym panoramicznym widokiem na morze i basenem w p…
$1,31M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa typu superior o nowoczesnym wystroju, basenem bez krawędzi i niesamowitym …
$2,13M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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