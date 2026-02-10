Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania w górach na sprzedaż w Almunecar, Hiszpania

3 pokojowe
6
3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Energooszczędne Apartamenty z Widokiem na Morze 250 m od Plaży w Almuñecar Ten nowy projekt …
$351,573
Mieszkanie 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 4
Energooszczędne Apartamenty z Widokiem na Morze 250 m od Plaży w Almuñecar Ten nowy projekt …
$416,550
Penthouse 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 4
Energooszczędne Apartamenty z Widokiem na Morze 250 m od Plaży w Almuñecar Ten nowy projekt …
$617,283
