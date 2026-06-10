Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Albatera
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Garaż

Wille z garażem na sprzedaż w Albatera, Hiszpania

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Albatera, Hiszpania
Willa
Albatera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Dom do renowacji z dużą działką w Albaterze. Gospodarstwo o powierzchni 70 m2 z 3 sypialniam…
$203,459
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się