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Wille z basenem na sprzedaż w Adeje, Hiszpania

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11 obiektów total found
Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Oddzielna willa położona w kompleksie mieszkaniowym Las Mimosas w Torviscas Alto. Na parterz…
$402,369
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 564 m²
Na sprzedaż dwupiętrowa willa w dzielnicy Roque del Conde, Costa Adeje. Willa ma basen o pow…
$874,715
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż willa położona w elitarnej dzielnicy El Madroñal, Costa Adeje. Willa jest całkow…
$927,198
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż znajduje się willa o powierzchni mieszkalnej 260 m2, taras o powierzchni 400 m2.…
$810,569
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż willa położona w La Caleta, 3 minuty spacerem od oceanu i 10 minut od najlepszej…
$991,344
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
W sprzedaży znajduje się przyległa willa w południowej części Teneryfy, zbudowana w 2008 rok…
$851,389
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 135 m²
W sprzedaży znajduje się piękna willa z ogromnym basenem z podgrzewaną wodą i widokiem na oc…
$1,04M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż nowa nowoczesna willa na południu wyspy Teneryfa, położona w mieście Callao Salv…
$670,615
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Nowa luksusowa willa znajduje się w elitarnej, spokojnej okolicy Roque del Conde na Costa Ad…
$796,574
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
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Willa 5 pokojów w Miraverde, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
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