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Domy Szeregowe z tarasem w Adeje, Hiszpania

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5 obiektów total found
Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Townhouse for sale in Los Menores, Tenerife. Two-storey house with a comfortable layout: - T…
$447,416
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Townhouse in El Madroñal – Ideal for families 116 m² built | 2 double bedrooms + 1 single be…
$443,681
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
We are pleased to offer this beautiful townhouse for sale situated on the front line near th…
$579,264
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Garaż, Wspólny basen, Balkon
$519,430
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Unique Townhouse in Los Menores, Adeje We present this special property in Los Menores, Ad…
$364,184
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