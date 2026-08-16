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Domy z basenem na sprzedaż w Adeje, Hiszpania

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59
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21 obiekt total found
Bliźniak 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w kompleksie El Cortijo, w samym sercu Playa de Las Amer…
$256,583
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Przestronny dom na sprzedaż w kompleksie Terrazas del Galeon w Adeje. Dom składa się z salo…
$290,405
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Bliźniak 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Mieszkanie na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym Colina Blanca w San Eugenio Alto. 1 sypial…
$160,948
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
W sprzedaży znajduje się dwupoziomowy penthouse, który znajduje się w kompleksie Un Posto Al…
$204,100
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Oddzielna willa położona w kompleksie mieszkaniowym Las Mimosas w Torviscas Alto. Na parterz…
$402,369
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Bliźniak 5 pokojów w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Bungalow w kompleksie Tegueste, San Eugenio Bajo. Pokój dzienny, 4 sypialnie, 3 łazienki, od…
$513,166
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TekceTekce
Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Willa w okolicy El Galeon, w La Capitana. Willa składa się z: 4 sypialni, 3 łazienek, salonu…
$670,615
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Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Wspaniały dwupoziomowy kompleks mieszkaniowy „Adeje Paradise”, położony na Playa Paraiso - o…
$303,235
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 564 m²
Na sprzedaż dwupiętrowa willa w dzielnicy Roque del Conde, Costa Adeje. Willa ma basen o pow…
$874,715
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Kamienica na sprzedaż w Valle del Sol w okolicy El Madroñal.  Na parterze znajduje się przes…
$348,720
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż willa położona w elitarnej dzielnicy El Madroñal, Costa Adeje. Willa jest całkow…
$927,198
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż znajduje się willa o powierzchni mieszkalnej 260 m2, taras o powierzchni 400 m2.…
$810,569
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż willa położona w La Caleta, 3 minuty spacerem od oceanu i 10 minut od najlepszej…
$991,344
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
W sprzedaży znajduje się przyległa willa w południowej części Teneryfy, zbudowana w 2008 rok…
$851,389
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 135 m²
W sprzedaży znajduje się piękna willa z ogromnym basenem z podgrzewaną wodą i widokiem na oc…
$1,04M
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż nowa nowoczesna willa na południu wyspy Teneryfa, położona w mieście Callao Salv…
$670,615
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Trzypiętrowa kamienica w dzielnicy El Madroñal w kompleksie mieszkaniowym Oasis Fañabe. Obej…
$425,695
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Bliźniak 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Duplex na sprzedaż w Villas Fañabe w Costa Adeje. W pełni odnowiony, składa się z przestronn…
$513,166
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Nowa luksusowa willa znajduje się w elitarnej, spokojnej okolicy Roque del Conde na Costa Ad…
$796,574
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
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Willa 5 pokojów w Miraverde, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
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