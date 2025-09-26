Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Adeje, Hiszpania

wille
51
bungalow
4
szeregowcy
16
bliźniaki
12
4 obiekty total found
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
Bliźniak 3 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Duplex in El Madroñal – Ideal for families 116 m² built | 2 double bedrooms + 1 single bedro…
$481,646
Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
VYM Canarias real estate agency offers for sale a duplex apartment in the Vista Alegre compl…
$380,393
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w Adeje, Caldera del Rey, na sprzedażLuksusowa willa w najlepszej dzielnicy …
$2,87M
