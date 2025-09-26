Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Adeje, Hiszpania

wille
51
bungalow
4
szeregowcy
16
bliźniaki
12
17 obiektów total found
Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż willa położona w elitarnej dzielnicy El Madroñal, Costa Adeje. Willa jest całkow…
$933,923
Bliźniak 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Duplex for sale at Villas Fañabe at Costa Adeje. Fully renovated, consists of a spacious liv…
$516,888
Bliźniak 5 pokojów w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
$513,538
Bungalow w Adeje, Hiszpania
Bungalow
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
On sale is a bungalow located in the Adeje zone.The bungalow consists of: 2 bedrooms, 1 bath…
$350,139
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
We are pleased to offer a spacious and bright two-bedroom duplex apartment in one of the mos…
$838,981
Willa 5 pokojów w Miraverde, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
Bliźniak 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 142 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Parking
$1,17M
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
For sale a new modern villa in the south of Tenerife Island, located in the city of Callao S…
$671,100
Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Kamienica na sprzedaż w Valle del Sol w okolicy El Madroñal.  Na parterze znajduje się przes…
$348,972
Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 135 m²
W sprzedaży znajduje się piękna willa z ogromnym basenem z podgrzewaną wodą i widokiem na oc…
$1,05M
Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Willa w okolicy El Galeon, w La Capitana. Willa składa się z: 4 sypialni, 3 łazienek, salonu…
$671,100
Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
$290,616
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w Adeje, Caldera del Rey, na sprzedażLuksusowa willa w najlepszej dzielnicy …
$2,87M
Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
For sale corner townhouse, with an area of 220 m2, built on a plot of 322 m2. Townhouse is l…
$442,343
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż willa położona w La Caleta, 3 minuty spacerem od oceanu i 10 minut od najlepszej…
$992,061
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
W sprzedaży znajduje się przyległa willa w południowej części Teneryfy, zbudowana w 2008 rok…
$857,564
