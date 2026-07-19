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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kraj preszowski, Słowacja

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Zeleznik, Słowacja
Dom 5 pokojów
Zeleznik, Słowacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowy dom na sprzedaż w Herceg Novi, dzielnicy Topla. Dom o łącznej powierzchni 240 m…
$371,610
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Parametry nieruchomości w Kraj preszowski, Słowacja

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