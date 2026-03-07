Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Sokobanja
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sokobanja, Serbia

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sokobanja, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Sokobanja, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/3
$77,992
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
