Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Bačka Palanka
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Backa Palanka, Serbia

1 obiekt total found
READY BUSINESS w Backa Palanka, Serbia
READY BUSINESS
Backa Palanka, Serbia
Powierzchnia 1 500 000 m²
Biznes gotowy150 hektarów gruntów rolnych w Serbii (obecnie konopie przemysłowe bez substanc…
$3,27M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się