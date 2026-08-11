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Magazyny na sprzedaż w Vyborgsky District, Rosja

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1 obiekt total found
Magazyn 2 113 m² w Wyborg, Rosja
Magazyn 2 113 m²
Wyborg, Rosja
Powierzchnia 2 113 m²
Piętro 1
Baza produkcyjna i magazynowa Vyborg jest oferowana na sprzedaż. Wygodne położenie i wejścia…
$1,15M
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