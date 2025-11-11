Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Svetlovskij gorodskoj okrug
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Nieruchomości komercyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Svetlovskij gorodskoj okrug, Rosja

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 78 m² w Swietłyj, Rosja
Nieruchomości komercyjne 78 m²
Swietłyj, Rosja
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/1
Oferuję do wynajęcia lokali mieszkalnych 78 m kw., pierwsze piętro, budynek jest przylegając…
$851
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 245 m² w Swietłyj, Rosja
Nieruchomości komercyjne 245 m²
Swietłyj, Rosja
Powierzchnia 245 m²
Piętro 1/1
General-purpose premises Densely populated area of ​​the city of Svetly, Kaliningrad region …
$3,083
za miesiąc
