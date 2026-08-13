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Magazyny na sprzedaż w Obwód swierdłowski, Rosja

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1 obiekt total found
Magazyn 4 500 m² w Jekaterynburg, Rosja
Magazyn 4 500 m²
Jekaterynburg, Rosja
Powierzchnia 4 500 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Sverdlovsk region, Berezovsky, ter Yekaterinburg obwodnica…
$51,660
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