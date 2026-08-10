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Mieszkania na sprzedaż w Sovetskij gorodskoj okrug, Rosja

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Sowieck, Rosja
Mieszkanie
Sowieck, Rosja
Powierzchnia 47 m²
Na sprzedaż jest jasne i przestronne jednopokojowe mieszkanie w domu zbudowanym w 2008 roku …
$48,394
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Parametry nieruchomości w Sovetskij gorodskoj okrug, Rosja

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