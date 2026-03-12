Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Południowy Okręg Federalny
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Południowy Okręg Federalny, Rosja

nieruchomości komercyjne
6
Magazyn Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Magazyn 5 030 m² w Rostów nad Donem, Rosja
Magazyn 5 030 m²
Rostów nad Donem, Rosja
Powierzchnia 5 030 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia całkowita 5200…
$87,569
Zostaw prośbę
Magazyn 2 700 m² w Rostów nad Donem, Rosja
Magazyn 2 700 m²
Rostów nad Donem, Rosja
Powierzchnia 2 700 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia całkowita 2700…
$47,005
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się