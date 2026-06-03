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Magazyny na sprzedaż w Sobinsky District, Rosja

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Łakinsk
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4 obiekty total found
Magazyn 6 670 m² w Łakinsk, Rosja
Magazyn 6 670 m²
Łakinsk, Rosja
Powierzchnia 6 670 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Region Vladimir, dystrykt Sobiński, Lakinsk, ulica Mira, 1…
$72,896
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Magazyn 3 000 m² w Łakinsk, Rosja
Magazyn 3 000 m²
Łakinsk, Rosja
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Region Vladimir, dystrykt Sobiński, Lakinsk, ulica Mira, 1…
$32,787
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Magazyn 1 500 m² w Łakinsk, Rosja
Magazyn 1 500 m²
Łakinsk, Rosja
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Region Vladimir, dystrykt Sobiński, Lakinsk, ulica Mira, 1…
$16,393
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International Property AlertInternational Property Alert
Magazyn 4 500 m² w Łakinsk, Rosja
Magazyn 4 500 m²
Łakinsk, Rosja
Powierzchnia 4 500 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Region Vladimir, dystrykt Sobiński, Lakinsk, ulica Mira, 1…
$49,180
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Typy nieruchomości w Sobinsky District.

nieruchomości komercyjne
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