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Mieszkania na sprzedaż w Sarpinsky District, Rosja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Rosja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 8/16
$184,000
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Parametry nieruchomości w Sarpinsky District, Rosja

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