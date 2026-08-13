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Mieszkania na sprzedaż w Obwód riazański, Rosja

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1 obiekt total found
Mieszkanie w okręg miejski Riazań, Rosja
Mieszkanie
okręg miejski Riazań, Rosja
Powierzchnia 52 m²
Numer obiektu: 1073. Stylowy dwuczęściowy 51,9 m2 na siódmym piętrze budynku dwupiętrowego w…
$207,051
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Parametry nieruchomości w Obwód riazański, Rosja

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