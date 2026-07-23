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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Republika Kałmucji, Rosja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Arsanzelmenskoe selskoe poselenie, Rosja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 8/16
$184,000
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
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Parametry nieruchomości w Republika Kałmucji, Rosja

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