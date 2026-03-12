Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Ramensky District
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Ramensky District, Rosja

Ramienskoje
4
Bykowo
3
Magazyn Usuwać
Wyczyść
52 obiekty total found
Magazyn 2 920 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 2 920 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 2 920 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. Moskiewski region, d Ramenskoye, Zelenaya Slo…
$23,002
Zostaw prośbę
Magazyn 3 600 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 3 600 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 3 600 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. Moskiewski region, d Ramenskoye, wieś Ganusov…
$53,672
Zostaw prośbę
Magazyn 2 650 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 2 650 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 2 650 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Ramensky, Sofyino wsi, ter Logistics Te…
$47,168
Zostaw prośbę
Magazyn 1 475 m² w Chulkovo, Rosja
Magazyn 1 475 m²
Chulkovo, Rosja
Powierzchnia 1 475 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: Klasa B + ogrzewane oświetlenie magazynowe przemysłowe Powierzchnia całkowita 1…
$1,85M
Zostaw prośbę
Magazyn 2 000 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 2 000 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 2 000 m²
Piętro 1
Oferowany do wynajęcia izolowany magazyn 2000 m2. Położenie: MO, dystrykt Ramenskoye, wieś B…
$10,223
Zostaw prośbę
Magazyn 3 000 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 3 000 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 1
Magazyn izolowany 3000 m2 jest oferowany do wynajęcia. Położenie: MO, dystrykt Ramenskoye, w…
$15,335
Zostaw prośbę
Magazyn 1 475 m² w Chulkovo, Rosja
Magazyn 1 475 m²
Chulkovo, Rosja
Powierzchnia 1 475 m²
Piętro 1
Na sprzedaż: Magazyn klasy B + ogrzewany przez lekkie przemysłowe Powierzchnia całkowita 1,4…
$1,85M
Zostaw prośbę
Magazyn 4 380 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 4 380 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 4 380 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. Moskiewski region, d Ramenskoye, Zelenaya Slo…
$34,503
Zostaw prośbę
Magazyn 4 660 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 4 660 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 4 660 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Ramensky, Sofyino wsi, ter Logistics Te…
$82,944
Zostaw prośbę
Magazyn 7 300 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 7 300 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 7 300 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. Moskiewski region, d Ramenskoye, Zelenaya Slo…
$57,506
Zostaw prośbę
Magazyn 2 300 m² w Yurovo, Rosja
Magazyn 2 300 m²
Yurovo, Rosja
Powierzchnia 2 300 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. Moscow region, Ramenskoye, Yurovo wsi, Centra…
$17,635
Zostaw prośbę
Magazyn 5 840 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 5 840 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 5 840 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. Moskiewski region, d Ramenskoye, Zelenaya Slo…
$46,005
Zostaw prośbę
Magazyn 3 475 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 3 475 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 3 475 m²
Piętro 1
Powierzchnia 3 475 m kw., budynek jednoosobowy. Magazyn podzielony jest na trzy części z bra…
$15,543
Zostaw prośbę
Magazyn 3 200 m² w Ramienskoje, Rosja
Magazyn 3 200 m²
Ramienskoje, Rosja
Powierzchnia 3 200 m²
Piętro 1
Klasa Zakład produkcyjny B jest oferowany do wynajęcia. Moskiewski region, Ramenskoye, ulica…
$38,848
Zostaw prośbę
Magazyn 100 000 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 100 000 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 100 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Ramensky, Sofyino wsi, ter Logistics Te…
$1,71M
Zostaw prośbę
Magazyn 6 971 m² w Mikhailovskaya Sloboda, Rosja
Magazyn 6 971 m²
Mikhailovskaya Sloboda, Rosja
Powierzchnia 6 971 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, rejon Ramenski, wieś Mikhailovskaya Slo…
$119,995
Zostaw prośbę
Magazyn 20 740 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 20 740 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 20 740 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moskiewski region, Ramensky, Sofyino wsi, ter Logistics Te…
$342,208
Zostaw prośbę
Magazyn 1 700 m² w Bykowo, Rosja
Magazyn 1 700 m²
Bykowo, Rosja
Powierzchnia 1 700 m²
Piętro 1
Magazyn klasy B do wynajęcia Całkowita powierzchnia magazynu wynosi 1700 m2. Wysokość sufit…
$28,050
Zostaw prośbę
Magazyn 4 320 m² w Konstantinovo, Rosja
Magazyn 4 320 m²
Konstantinovo, Rosja
Powierzchnia 4 320 m²
Piętro 1
Ogrzewana powierzchnia magazynowa 4320 m2 jest oferowana do wynajęcia. Lokalizacja: MO, dyst…
$77,288
Zostaw prośbę
Magazyn 55 800 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 55 800 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 55 800 m²
Piętro 1
dowód tożsamości: L5284 Magazyn klasy A z budynkiem w UPS jest oferowany do wynajęcia. Położ…
$920,694
Zostaw prośbę
Magazyn 720 m² w Konstantinovo, Rosja
Magazyn 720 m²
Konstantinovo, Rosja
Powierzchnia 720 m²
Piętro 1
Nowoczesny format magazynu Light Industrial Zapraszamy do stania się właścicielem nowoczesn…
$1,01M
Zostaw prośbę
Magazyn 100 000 m² w Żukowski, Rosja
Magazyn 100 000 m²
Żukowski, Rosja
Powierzchnia 100 000 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne od 10.000 m kw. Powierzchnia…
$3,04M
Zostaw prośbę
Magazyn 8 640 m² w Konstantinovo, Rosja
Magazyn 8 640 m²
Konstantinovo, Rosja
Powierzchnia 8 640 m²
Piętro 1
Podgrzewane magazyny są oferowane do wynajęcia. Położenie: MO, dystrykt Ramensky, wieś Zelen…
$154,575
Zostaw prośbę
Magazyn 1 486 m² w Kulakovo, Rosja
Magazyn 1 486 m²
Kulakovo, Rosja
Powierzchnia 1 486 m²
Piętro 1
Magazyn Light Industrial jest oferowany na sprzedaż. Położenie: MO, 20 km od Moskwy na autos…
$2,09M
Zostaw prośbę
Magazyn 720 m² w Konstantinovo, Rosja
Magazyn 720 m²
Konstantinovo, Rosja
Powierzchnia 720 m²
Piętro 1
Podgrzewana przestrzeń magazynowa o powierzchni 720 m2 jest oferowana do wynajęcia. Lokaliza…
$12,881
Zostaw prośbę
Magazyn 2 022 m² w Bykovo, Rosja
Magazyn 2 022 m²
Bykovo, Rosja
Powierzchnia 2 022 m²
Piętro 1
Dow. os. L5279 Magazyn klasy "B" jest oferowany do subleasingu. Położenie: region moskiewski…
$32,299
Zostaw prośbę
Magazyn 12 960 m² w Konstantinovo, Rosja
Magazyn 12 960 m²
Konstantinovo, Rosja
Powierzchnia 12 960 m²
Piętro 1
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zakupu ogrzewanych magazynów w malowniczej okolicy dzi…
$18,26M
Zostaw prośbę
Magazyn 20 575 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 20 575 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 20 575 m²
Piętro 1
Na sprzedaż oferowana jest klasa magazynowa "A" Magazyn znajduje się 32 km od Moscow Ring Ro…
$24,98M
Zostaw prośbę
Magazyn 743 m² w Kulakovo, Rosja
Magazyn 743 m²
Kulakovo, Rosja
Powierzchnia 743 m²
Piętro 1
Magazyn Light Industrial jest oferowany na sprzedaż. Położenie: MO, 20 km od Moskwy na autos…
$1,14M
Zostaw prośbę
Magazyn 1 924 m² w Bykovo, Rosja
Magazyn 1 924 m²
Bykovo, Rosja
Powierzchnia 1 924 m²
Piętro 1
Magazyn klasy B jest oferowany do wynajęcia. Rozmieszczenie: MO, Ramenskoye, Bykovo wsi, 22 …
$30,738
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Ramensky District.

nieruchomości komercyjne
Realting.com
Udać się